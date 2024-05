Campeonato Provincial de Futbol organizado por F.C.F. finalizo la zona claificatoria lunes 14 de octubre

en Cat. Sub 15 zona C

1º San Francisco 8, 2º Laboulaye 7, 3º Independiente 6, 4º Cruz del Eje 0, clasificado San Francisco.

Cat. Sub 17 zona C

1º Laboulaye 7, 2º San Francisco 7, 3º Rio Cuarto 6, 4º Independiente 5

Clasificado Laboulaye

SEMIFINAL Sub 17

martes 15 17 hs. Liga de Laboulaye vs. Liga de Canals

San Alberto vs. Villa Maria