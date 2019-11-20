Rural Bike

Publicado el 20 noviembre, 2019 por Hector
 Campeonato Rural Bike Sur Cordobes 2019 final
ELITE
Puntos Nombre Localidad Posición
358 HUGO MINGUETTI AMERICA
345 GUILLERMO GUEVARA MELO
177 ROBERTO DANIELE LABOULAYE
141 JAVIER ALESSO LABOULAYE
90 ZIGLER JUAN CARLOS GRAL PICO
84 BRIAN ROZADA VENADO TUERTO
81 MARCOS GARCIA AMERICA
77 MARTIN WENDEL CORONEL MOLDES
70 FACUNDO TAPIA RUFINO
68 ALONSO JORGE VENADO TUERTO 10º
54 MAURO ANSALONI SANTA ISABEL 11º
50 VIANO SERGIO GRAL VILLEGAS 12º
45 Matias Beraudo Las Higueras 13º
44 DEDIO CRISTIAN VENADO TUERTO 14º
40 VILLANUEVA JUAN AMERICA 15º
40 JOSE MENDOZA HUINCA RENANCO 16º
39 FRANCISCO IRUSTA VILLA MERCEDES 17º
34 ARIEL GARCIA CHAÑAR LADEADO 18º
34 JESUS FERRARESE LABOULAYE 19º
32 MARCOS GOMEZ M. DE LOS GAUCHOS 20º
30 Alvarez DARIO GRAL PICO 21º
27 Villegas Marcos GRAL PICO 22º
27 RAMIRO GOMEZ SAMPACHO 23º
27 MARCELO ANDRADA VICUÑA MACKENNA 24º
27 JONATHAN CASTRO VILLA MERCEDES 25º
25 Rodriguez Abel Rio Cuarto 26º
25 WILSON RODRIGUEZ DORILA 27º
24 MAURICIO ARCHIPRETE VENADO TUERTO 28º
23 Gonzalez Franco Justo Daract 29º
23 ALEJANDRO BERARDO SANCTI SPIRITU 30º
21 ALEXIS MENNA ARIAS 31º
19 LAUREANO CISNEROS SANTA ISABEL 32º
11 Fernandez Lisandro Adelia Maria 33º
10 EMILIO FRIAS GRAL PICO 34º
10 DIEGO REQUELME BULNES 35º
MASTER A
Posición Nombre Localidad Posición
371 CESAR AGUILERA PARERA
323 PABLO RODRIGUEZ PARERA
269 VICTORZUCCHELLI PARERA
267 DIMAS CURBELO RANCUL
227 GUILLERMO MARVEGGIO LABOULAYE
211 JORGE MARVEGGIO LABOULAYE
146 GUSTAVO GARCIA RANCUL
124 CASIANO DELFINO HUINCA RENANCO
105 PABLO ROMAN CARLOS PAZ
87 JUAN VILLANUEVA AMERICA 10º
72 Silvestre Mauricio Jovita 11º
66 JOSE SCHMALZ LABOULAYE 12º
47 FABRICIO RIVIELLO JOVITA 13º
45 Fernandez Sebastian Villa Mercedes 14º
44 CESAR TORRES CANALS 15º
41 JAVIER ESPINOSA LABOULAYE 16º
39 Beraudo Matias Las Huigeras 17º
39 EMANUEL VASSALLO TRENEL 18º
34 Gonzalez Victor Justo Daract 19º
30 SERGIO VIANO VILLEGAS 20º
27 SEBASTIAN MASACHESE VENADO TUERTO 21º
25 FAUSTO SOTELO CATRILO 22º
23 CARLOS ALBARADO GRAL PICO 23º
23 EZEQUIEL VILLARUBIA RIO CUARTO 24º
21 JORGE CORIA LABOULAYE 25º
19 EMANUEL GALLARDO RIO CUARTO 26º
18 Andrada Mauricio MACKENNA 27º
18 CRISTIAN ESTIGARRIBIA MACKENNA 28º
11 FRANCO BLANCO LAS ACEQUIAS 29º
10 NICOLAS DÓLAR RIO CUARTO 30º
MASTER B
Posición Nombre Localidad Posición
389 CARLOS PEREZ LABOULAYE
265 CRISTIAN RABALLE JOVITA
255 SEBASTIAN CORIA LABOULAYE
254 MARIANO BARBERO HUINCA RENANCO
249 GERMAN MENSEGUES LABOULAYE
247 MARCELO BRAMBILLA AMERICA
219 DIEGO BOTTO LABOULAYE
171 RAFAEL FERNANDEZ LABOUALYE
70 RUBEN CACERES UCACHA
64 MARCOS CORIA LABOULAYE 10º
60 WALTER SOLA RUFINO 11º
58 ANTUÑA DANIEL SERRANO 12º
56 NORBERTO BAROVERO MACKENNA 13º
55 DIEGO CAMUSSO LABOULAYE 14º
45 ESTERMAN EDGARDO Rio Cuarto 15º
43 DARIO CATTANEO LABOULAYE 16º
35 DANIEL ESPINOZA LABOULAYE 17º
31 LUIS HORACIO WENDEL SAMPACHO 18º
27 ADRIAN BERINI VENADO TUERTO 19º
26 ADRIAN GONZALEZ CORONEL MOLDES 20º
24 Andrada Marcelo MACKENNA 21º
24 MARIO ROCCA GRAL PICO 22º
23 DIEGO MOYANO ARIAS 23º
22 SERGIO SOTELO GRAL PICO 24º
21 Dosio Carlos Santa Rosa 25º
20 Gomez Daniel Parera 26º
20 JUAN DOMINGO DOMINGUEZ ACHIRAS 27º
19 GERARDO ALARCON VENADO TUERTO 28º
18 Ruiz Walter MACKENNA 29º
17 Andrada Samuel La Punta 30º
14 MARCELO MIRANDA ADELIA MARIA 31º
13 JULIO BECERRA BULNES 32º
11 MARCOS CASTELLO SAN GREGORO 33º
10 Mobilia Guido CORONEL MOLDES 34º
MASTER C
Posición Nombre Localidad Posición
389 JOSE BERNARDI UCACHA
313 WALTER TORRES RIO CUARTO
282 JAVIER LUNA LABOULAYE
251 FRANCISCO LIVA LABOULAYE
243 OSCAR LOPEZ CORONEL MOLDES
239 RICARDO GIMENEZ LABOULAYE
211 SERGIO CIGNOLINI UCACHA
153 JAVIER LUCERO LABOULAYE
137 FABIO PRIETO LABOULAYE
82 AGUSTIN PERTIERRA JOVITA 10º
78 CARLOS VILLALVA GRAL PICO 11º
69 JORGE BATTAGLIERO UCACHA 12º
55 HUGO TORRES VILLA MERCEDES 13º
54 RAUL ERRECALDE MACKENNA 14º
45 JORGE ALONSO VENADO TUERTO 15º
34 JOSE FELICEVICH RIO CUARTO 16º
30 ALBERTO CARRAZZA SANCTI SPIRITU 17º
27 ARIEL ANDRADA LA CARLOTA 18º
25 Luciano Fabian CORONEL MOLDES 19º
23 Berrera Oscar Huinca Renanco 20º
23 MIGUEL CORONEL COLONIA BARGE 21º
22 Vilches Victor Hugo RIO CUARTO 22º
22 PASTRAN SANTIAGO BECCAR 23º
22 JOSEPRUCCA RUFINO 24º
18 HUGO PERIALES SANTIC SPIRITU 25º
17 JORGE LOPEZ RUFINO 26º
11 VASALLO MARCELO CORDOBA 27º
MASTER D
Posición Nombre Localidad Posición
389 JORGE MOLINA JOVITA
321 SERGIO LUJAN SANTICSPIRITU
291 CESAR MAGGETTI SERRANO
281 AMERICO SOSA CORONEL MOLDES
256 EDUARDO CABRERA RUFINO
207 HECTOR SORIA LABOULAYE
206 ROBERTO CARRANZA LABOULAYE
80 TADDIA OMAR VENADO TUERTO
39 Sgavetti Jaun Jose Mackenna
39 JUAN ALFEI LABOULAYE 10º
34 RAUL TAPIA RUFINO 11º
30 OSCAR GONZALEZ RUFINO 12º
27 Mena Julio Mackenna 13º
27 PIRILLO HECTOR RUFINO 14º
27 JOSE LOSADA SAN GREGORIO 15º
25 Bernardis Hector Carlos Paz 16º
25 FARIAS PABLO CANALS 17º
25 DANIEL CARENA GENERAL LEVALLE 18º
23 Wendulain Alberto Bengolea 19º
22 Vega Ricardo Rio Cuarto 20º
22 OSCAR MANERA LABOULAYE 21º
19 Mobilia Carlos 22º
19 HECTOR JAMPI RUFINO 23º
DAMAS
Posición Nombre Localidad Posición
340 LUCIANA ELVIRA HUINCA RENANCO
275 LILIANA VAGGIONE CORONEL MOLDES
203 MARA BIRCHE LABOULAYE
192 NOELIA SALVADORI PARERA
177 CECILIA LUCERO LABOULAYE
118 OGNI ROMINA LABOULAYE
111 CARLA VERA GENERAL LEVALLE
80 SOSA BELEN LABOULAYE
64 ALICIA BERGECIO HUINCA RENANCO
48 MAYRA TABLADA VILLA VALERIA 10º
45 Saran Celeste Gral Pico 11º
45 WEILENMANN FABIANA CANALS 12º
45 BELEN SAVORGNANO HOLMBERG 13º
45 MARIA CEBALLOS GENERAL LEVALLE 14º
45 NATALIA LOPEZ LABOULAYE 15º
39 Felix Gimena Gral Pico 16º
39 FLORENCIA NOGUERA SAMPACHO 17º
39 MARIA ELENA OVIEDO SAN GREGORIO 18º
34 MIRTA ROSA VILLA MERCEDES 19º
30 URES YAMILA CANALS 20º
30 PAOLA CARRANZA MELO 21º
30 MARIA CARLA PEROTTI GENERAL LEVALLE 22º
25 Galan Maria Ana Mackenna 23º
25 ARIAS MARTA ADELIA MARIA 24º
25 IRUPEFARRAGUT ALEJO LEDESMA 25º
24 NAHIR AZAR JOVITA 26º
23 MARIAROSSATTO GENERAL LEVALLE 27º
22 Molina Carina JOVITA 28º
22 Ferreira Patricia Mackenna 29º
20 Lorenzoni Guillermina Mackenna 30º
19 Wendel Maria Mackenna 31º
18 Irusta Ivanna Mackenna 32º
11 CAROLINA BENITEZ VILLA ROSSI 33º
PROMO A
Posición Nombre Localidad Posición
309 DIEGO REQUELME BULNES
293 SEBASTIAN BIANCHI JOVITA
208 YAGO ROMERO RANCUL
114 Suarez Claudio Parera
109 AGUSTIN OJEDA MACKENNA
68 BAEZ LEONARDO GRAL VILLEGAS
68 OCTAVIO CENA LABOULAYE
58 FALCON NAUEL RUFINO
54 FACUNDO FERNANDEZ LABOULAYE
51 NICOLAS ANIDO VENADO TUERTO 10º
45 Blanco Carlos Parera 11º
45 FEDERICO ARCHIPRETE VENADO TUERTO 12º
45 SERGIO GELTGENLICHTER VILLEGAS 13º
40 GIANFRANCO RAINIERI LABOULAYE 14º
39 Santander Santiago RANCUL 15º
39 NICOLAS REBORA VENADO TUERTO 16º
38 VIDAL MAURO AMERICA 17º
39 RENZO CALVI JOVITA 18º
36 Fernandez Jose JOVITA 19º
34 Castañino Luciano RANCUL 20º
30 GUILLERMO VAGGIONE CORONEL MOLDES 21º
30 CONRADO ROMERO RANCUL 22º
27 Peri Fernando Realico 23º
25 Berretta Ricardo MACKENNA 24º
25 MARIO HEREDIA RIO CUARTO 25º
25 SEBASTIAN CAMPANA UCACHA 26º
24 Mendoza Jose Huinca Renanco 27º
24 Opoliotti German Parera 28º
23 Agüero Luis CORONEL MOLDES 29º
23 EMANUEL GALLARDO RIO CUARTO 30º
22 Miguella Federico MACKENNA 31º
22 ROBERTO DE MARCHI BUNGE 32º
21 Zandorin Italo Holberg 33º
20 Barbero Emanuel RIO CUARTO 34º
19 Arrieta Claudio Adelia Maria 35º
17 Zandorin Italo Holberg 36º
16 Diaz Matias MACKENNA 37º
15 Balmaceda Guillermo MACKENNA 38º
14 Nieto Leonardo MACKENNA 39º
12 Perez Sacha Cordoba 40º
PROMO B
Posición Nombre Localidad Posición
428 WALTER TELLO LABOULAYE
298 MARCOS JUNQUERA JOVITA
296 VICTOR ORTIZ JOVITA
232 FABRICIO AMIN CORONEL MOLDES
208 ADRIAN PEIRANO LABOULAYE
171 CARLOS WENDEL CORONEL MOLDES
142 ADRIAN GONZALEZ CORONEL MOLDES
138 ROMAN BIRENI JOVITA
125 SELSO GIULITI SERRANO
124 EDUARDO RETTEMBACHER M. DE LOS GAUCHOS 10º
121 CRISTIAN QUAGLIA LABOULAYE 11º
114 LUCAS AMAYA LABOULAYE 12º
85 MARTIN FERRARAZZO LABOULAYE 13º
58 LEDESMA ADRIAN CANALS 14º
50 FALCHETO CARLOS RUFINO 15º
50 ALBERTO ALVAREZ SERRANO 16º
49 ARIEL CARLE UCACHA 17º
43 JOSE MATANA ADELIA MARIA 18º
34 CARLOS ROZADA VENADO TUERTO 19º
34 ADRIAN LUCERO LABOULAYE 20º
30 Junquera Marcelo Jovita 21º
28 LAMON MARTIN PEDRO LURO 22º
27 FLAVIO COMUGNARO UCACHA 23º
25 Fernandez Jorge Holberg 24º
25 OSCAR BLANCO PARERA 25º
24 Morales Fabian Rancul 26º
24 Iturria Rafael MACKENNA 27º
24 FERNANDO MOREIRA SAN GREGORIO 28º
21 MIRANDA MARCELO ADELIA MARIA 29º
21 GUSTAVO ACOSTA VENADO TUERTO 30º
20 ORCAR BARREDA HUINCA RENANCO 31º
20 SERGIO BUSTOS ACHIRAS 32º
19 ESPINOSA NESTOR ADELIA MARIA 33º
19 SANTIAGO FALCON RUFINO 34º
18 ROMAN SIMONSINI UCACHA 35º
16 SEBASTIAN MARCHESSI MACKENNA 36º
12 PERTIERRA AGUSTIN JOVITA 37º
10 Ressia Marcelo CORONEL MOLDES 38º
PRINCIPIANTES / DEBUTANTES
Posición Nombre Localidad Posición
348 FERNANDO RIBERI JOVITA
342 ALAN PALACIOS CHARRAS
288 GUSTAVO NIEVAS LABOULAYE
254 JULIO BECERRA BULNES
243 CRISTIAN MOLINA GENERAL LEVALLE
182 MARTIN ANDINO LABOULAYE
179 DIEGO ZAMORA CHARRAS
167 MARCOS BOZCHIAZZO LABOULAYE
138 HORACIO SAHARREA JOVITA
120 ALEXANDER VARGAS LABOULAYE 10º
113 ALEJANDRO DESSIMOZ GENERAL LEVALLE 11º
102 HUGO COLLI SERRANO 12º
97 JUAN CALLE LABOULAYE 13º
90 VICTOR VALLADARES GENERAL LEVALLE 14º
87 CORIA JULIAN LABOULAYE 15º
84 MATEOOLGUIN MACKENNA 16º
82 REINALDO VARGAS LABOULAYE 17º
68 DAVID POLANCO LABOULAYE 18º
58 JOSEMINELLA LABOULAYE 19º
57 Carletti Ricardo LABOULAYE 20º
50 SALVAY NICOLAS LABOULAYE 21º
50 LUCAS ABELLO LABOULAYE 22º
50 Mercado Carlos Alta Italia 23º
47 JOSE JESUS COTINI LABOULAYE 24º
45 Gonzalez Facundo Justo Daract 25º
28 Perez Sasha Cordoba 26º
27 Diaz Diego Justo Daract 27º
26 BORTOLUSSI AGUSTIN LABOULAYE 28º
25 JUAN CEBALLOS ACHIRAS 29º
24 BUSTO RICARDO LA CARLOTA 30º
24 Galan Tulio Villa Mercedes 31º
24 FELIX TOMASELLI GENERAL VILLEGAS 32º
24 Casado Tomas Realico 33º
24 Salgado Cristian Villa Rossi 34º
23 EMILIANO SUAREZ GENERAL VILLEGAS 35º
23 VALLEJOS DANIEL VILLA ROSSI 36º
22 ANGEL NICOLAS BULNES 37º
21 Vargas Nestor MACKENNA 38º
21 RUBEN CARENA ALEJO LEDESMA 39º
21 Codo David LABOULAYE 40º
20 JUAN BETANO GENERAL VILLEGAS 41º
20 MAURICIO CANE LABOULAYE 42º
19 MARIA GALAN MACKENNA 43º
17 RAMON FERREYRA ALEJO LEDESMA 44º
16 OTHATEGUY MARIO LABOULAYE 45º
16 DEMICHELIS FRANCO ADELIA MARIA 46º
16 HORACIO BECERRA LABOULAYE 47º
16 CLAUDIO WETH LABOULAYE 48º
15 Arguello Guillermo MACKENNA 49º
15 PEREYRA JEREMIAS M. DE LOS GAUCHOS 50º
15 OSCAR CACERES LABOULAYE 51º
14 Olguin Lucio MACKENNA 52º
14 SAEZ SOFIA ADELIA MARIA 53º
14 JESUS RODRIGUEZ GENERAL VILLEGAS 54º
13 Ganchegui Jose Luis Jovita 55º
13 LOPEZ JUAN IGNACIO ADELIA MARIA 56º
13 Espocito Ignacio MACKENNA 57º
13 ALVARO VARGAS LABOULAYE 58º
12 URQUIZA MARIEL CORONEL MOLDES 59º
12 LAMON DIEGO LABOULAYE 60º
12 RETEMBACHER THOMAS M. DE LOS GAUCHOS 61º
11 Abba Maximiliano JOVITA 62º
11 Robledo Jorge Jovita 63º
11 LOPEZ GASTON ADELIA MARIA 64º
11 BARROSO JUAN LABOULAYE 65º
11 CABALLO PAOLA ADELIA MARIA 66º
11 LUNETA VICENTE ADELIA MARIA 67º
11 PAPEZ MELINA ADELIA MARIA 68º
11 BARROSO JUAN MARCELO ADELIA MARIA 69º
11 GALLARDO JOSE VICUÑA MACKENNA 70º
11 SANDRONI CARLOS VICUÑA MACKENNA 71º
11 CUERVO RAFAEL VICUÑA MACKENNA 72º
11 BOLLIATI FABIAN VICUÑA MACKENNA 73º
11 ECHECONANEA JUAN MARIA VICUÑA MACKENNA 74º
11 GARCIA RUBEN DARIO VICUÑA MACKENNA 75º
11 PÉREZ JOSÉ VICUÑA MACKENNA 76º
11 MARTINA NICOLAS VICUÑA MACKENNA 77º
11 ORTIZ ROLANDO VICUÑA MACKENNA 78º
11 MANA ANGEL VICUÑA MACKENNA 79º
11 ELLENA MARCELO VICUÑA MACKENNA 80º
11 MARCHESSI MARTIN DEAN FUNES 81º
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