|Campeonato Rural Bike Sur Cordobes 2019 final
|ELITE
|Puntos
|Nombre
|Localidad
|Posición
|358
|HUGO MINGUETTI
|AMERICA
|1º
|345
|GUILLERMO GUEVARA
|MELO
|2º
|177
|ROBERTO DANIELE
|LABOULAYE
|3º
|141
|JAVIER ALESSO
|LABOULAYE
|4º
|90
|ZIGLER JUAN CARLOS
|GRAL PICO
|5º
|84
|BRIAN ROZADA
|VENADO TUERTO
|6º
|81
|MARCOS GARCIA
|AMERICA
|7º
|77
|MARTIN WENDEL
|CORONEL MOLDES
|8º
|70
|FACUNDO TAPIA
|RUFINO
|9º
|68
|ALONSO JORGE
|VENADO TUERTO
|10º
|54
|MAURO ANSALONI
|SANTA ISABEL
|11º
|50
|VIANO SERGIO
|GRAL VILLEGAS
|12º
|45
|Matias Beraudo
|Las Higueras
|13º
|44
|DEDIO CRISTIAN
|VENADO TUERTO
|14º
|40
|VILLANUEVA JUAN
|AMERICA
|15º
|40
|JOSE MENDOZA
|HUINCA RENANCO
|16º
|39
|FRANCISCO IRUSTA
|VILLA MERCEDES
|17º
|34
|ARIEL GARCIA
|CHAÑAR LADEADO
|18º
|34
|JESUS FERRARESE
|LABOULAYE
|19º
|32
|MARCOS GOMEZ
|M. DE LOS GAUCHOS
|20º
|30
|Alvarez DARIO
|GRAL PICO
|21º
|27
|Villegas Marcos
|GRAL PICO
|22º
|27
|RAMIRO GOMEZ
|SAMPACHO
|23º
|27
|MARCELO ANDRADA
|VICUÑA MACKENNA
|24º
|27
|JONATHAN CASTRO
|VILLA MERCEDES
|25º
|25
|Rodriguez Abel
|Rio Cuarto
|26º
|25
|WILSON RODRIGUEZ
|DORILA
|27º
|24
|MAURICIO ARCHIPRETE
|VENADO TUERTO
|28º
|23
|Gonzalez Franco
|Justo Daract
|29º
|23
|ALEJANDRO BERARDO
|SANCTI SPIRITU
|30º
|21
|ALEXIS MENNA
|ARIAS
|31º
|19
|LAUREANO CISNEROS
|SANTA ISABEL
|32º
|11
|Fernandez Lisandro
|Adelia Maria
|33º
|10
|EMILIO FRIAS
|GRAL PICO
|34º
|10
|DIEGO REQUELME
|BULNES
|35º
|MASTER A
|Posición
|Nombre
|Localidad
|Posición
|371
|CESAR AGUILERA
|PARERA
|1º
|323
|PABLO RODRIGUEZ
|PARERA
|2º
|269
|VICTORZUCCHELLI
|PARERA
|3º
|267
|DIMAS CURBELO
|RANCUL
|4º
|227
|GUILLERMO MARVEGGIO
|LABOULAYE
|5º
|211
|JORGE MARVEGGIO
|LABOULAYE
|6º
|146
|GUSTAVO GARCIA
|RANCUL
|7º
|124
|CASIANO DELFINO
|HUINCA RENANCO
|8º
|105
|PABLO ROMAN
|CARLOS PAZ
|9º
|87
|JUAN VILLANUEVA
|AMERICA
|10º
|72
|Silvestre Mauricio
|Jovita
|11º
|66
|JOSE SCHMALZ
|LABOULAYE
|12º
|47
|FABRICIO RIVIELLO
|JOVITA
|13º
|45
|Fernandez Sebastian
|Villa Mercedes
|14º
|44
|CESAR TORRES
|CANALS
|15º
|41
|JAVIER ESPINOSA
|LABOULAYE
|16º
|39
|Beraudo Matias
|Las Huigeras
|17º
|39
|EMANUEL VASSALLO
|TRENEL
|18º
|34
|Gonzalez Victor
|Justo Daract
|19º
|30
|SERGIO VIANO
|VILLEGAS
|20º
|27
|SEBASTIAN MASACHESE
|VENADO TUERTO
|21º
|25
|FAUSTO SOTELO
|CATRILO
|22º
|23
|CARLOS ALBARADO
|GRAL PICO
|23º
|23
|EZEQUIEL VILLARUBIA
|RIO CUARTO
|24º
|21
|JORGE CORIA
|LABOULAYE
|25º
|19
|EMANUEL GALLARDO
|RIO CUARTO
|26º
|18
|Andrada Mauricio
|MACKENNA
|27º
|18
|CRISTIAN ESTIGARRIBIA
|MACKENNA
|28º
|11
|FRANCO BLANCO
|LAS ACEQUIAS
|29º
|10
|NICOLAS DÓLAR
|RIO CUARTO
|30º
|MASTER B
|Posición
|Nombre
|Localidad
|Posición
|389
|CARLOS PEREZ
|LABOULAYE
|1º
|265
|CRISTIAN RABALLE
|JOVITA
|2º
|255
|SEBASTIAN CORIA
|LABOULAYE
|3º
|254
|MARIANO BARBERO
|HUINCA RENANCO
|4º
|249
|GERMAN MENSEGUES
|LABOULAYE
|5º
|247
|MARCELO BRAMBILLA
|AMERICA
|6º
|219
|DIEGO BOTTO
|LABOULAYE
|7º
|171
|RAFAEL FERNANDEZ
|LABOUALYE
|8º
|70
|RUBEN CACERES
|UCACHA
|9º
|64
|MARCOS CORIA
|LABOULAYE
|10º
|60
|WALTER SOLA
|RUFINO
|11º
|58
|ANTUÑA DANIEL
|SERRANO
|12º
|56
|NORBERTO BAROVERO
|MACKENNA
|13º
|55
|DIEGO CAMUSSO
|LABOULAYE
|14º
|45
|ESTERMAN EDGARDO
|Rio Cuarto
|15º
|43
|DARIO CATTANEO
|LABOULAYE
|16º
|35
|DANIEL ESPINOZA
|LABOULAYE
|17º
|31
|LUIS HORACIO WENDEL
|SAMPACHO
|18º
|27
|ADRIAN BERINI
|VENADO TUERTO
|19º
|26
|ADRIAN GONZALEZ
|CORONEL MOLDES
|20º
|24
|Andrada Marcelo
|MACKENNA
|21º
|24
|MARIO ROCCA
|GRAL PICO
|22º
|23
|DIEGO MOYANO
|ARIAS
|23º
|22
|SERGIO SOTELO
|GRAL PICO
|24º
|21
|Dosio Carlos
|Santa Rosa
|25º
|20
|Gomez Daniel
|Parera
|26º
|20
|JUAN DOMINGO DOMINGUEZ
|ACHIRAS
|27º
|19
|GERARDO ALARCON
|VENADO TUERTO
|28º
|18
|Ruiz Walter
|MACKENNA
|29º
|17
|Andrada Samuel
|La Punta
|30º
|14
|MARCELO MIRANDA
|ADELIA MARIA
|31º
|13
|JULIO BECERRA
|BULNES
|32º
|11
|MARCOS CASTELLO
|SAN GREGORO
|33º
|10
|Mobilia Guido
|CORONEL MOLDES
|34º
|MASTER C
|Posición
|Nombre
|Localidad
|Posición
|389
|JOSE BERNARDI
|UCACHA
|1º
|313
|WALTER TORRES
|RIO CUARTO
|2º
|282
|JAVIER LUNA
|LABOULAYE
|3º
|251
|FRANCISCO LIVA
|LABOULAYE
|4º
|243
|OSCAR LOPEZ
|CORONEL MOLDES
|5º
|239
|RICARDO GIMENEZ
|LABOULAYE
|6º
|211
|SERGIO CIGNOLINI
|UCACHA
|7º
|153
|JAVIER LUCERO
|LABOULAYE
|8º
|137
|FABIO PRIETO
|LABOULAYE
|9º
|82
|AGUSTIN PERTIERRA
|JOVITA
|10º
|78
|CARLOS VILLALVA
|GRAL PICO
|11º
|69
|JORGE BATTAGLIERO
|UCACHA
|12º
|55
|HUGO TORRES
|VILLA MERCEDES
|13º
|54
|RAUL ERRECALDE
|MACKENNA
|14º
|45
|JORGE ALONSO
|VENADO TUERTO
|15º
|34
|JOSE FELICEVICH
|RIO CUARTO
|16º
|30
|ALBERTO CARRAZZA
|SANCTI SPIRITU
|17º
|27
|ARIEL ANDRADA
|LA CARLOTA
|18º
|25
|Luciano Fabian
|CORONEL MOLDES
|19º
|23
|Berrera Oscar
|Huinca Renanco
|20º
|23
|MIGUEL CORONEL
|COLONIA BARGE
|21º
|22
|Vilches Victor Hugo
|RIO CUARTO
|22º
|22
|PASTRAN SANTIAGO
|BECCAR
|23º
|22
|JOSEPRUCCA
|RUFINO
|24º
|18
|HUGO PERIALES
|SANTIC SPIRITU
|25º
|17
|JORGE LOPEZ
|RUFINO
|26º
|11
|VASALLO MARCELO
|CORDOBA
|27º
|MASTER D
|Posición
|Nombre
|Localidad
|Posición
|389
|JORGE MOLINA
|JOVITA
|1º
|321
|SERGIO LUJAN
|SANTICSPIRITU
|2º
|291
|CESAR MAGGETTI
|SERRANO
|3º
|281
|AMERICO SOSA
|CORONEL MOLDES
|4º
|256
|EDUARDO CABRERA
|RUFINO
|5º
|207
|HECTOR SORIA
|LABOULAYE
|6º
|206
|ROBERTO CARRANZA
|LABOULAYE
|7º
|80
|TADDIA OMAR
|VENADO TUERTO
|8º
|39
|Sgavetti Jaun Jose
|Mackenna
|9º
|39
|JUAN ALFEI
|LABOULAYE
|10º
|34
|RAUL TAPIA
|RUFINO
|11º
|30
|OSCAR GONZALEZ
|RUFINO
|12º
|27
|Mena Julio
|Mackenna
|13º
|27
|PIRILLO HECTOR
|RUFINO
|14º
|27
|JOSE LOSADA
|SAN GREGORIO
|15º
|25
|Bernardis Hector
|Carlos Paz
|16º
|25
|FARIAS PABLO
|CANALS
|17º
|25
|DANIEL CARENA
|GENERAL LEVALLE
|18º
|23
|Wendulain Alberto
|Bengolea
|19º
|22
|Vega Ricardo
|Rio Cuarto
|20º
|22
|OSCAR MANERA
|LABOULAYE
|21º
|19
|Mobilia Carlos
|22º
|19
|HECTOR JAMPI
|RUFINO
|23º
|DAMAS
|Posición
|Nombre
|Localidad
|Posición
|340
|LUCIANA ELVIRA
|HUINCA RENANCO
|1º
|275
|LILIANA VAGGIONE
|CORONEL MOLDES
|2º
|203
|MARA BIRCHE
|LABOULAYE
|3º
|192
|NOELIA SALVADORI
|PARERA
|4º
|177
|CECILIA LUCERO
|LABOULAYE
|5º
|118
|OGNI ROMINA
|LABOULAYE
|6º
|111
|CARLA VERA
|GENERAL LEVALLE
|7º
|80
|SOSA BELEN
|LABOULAYE
|8º
|64
|ALICIA BERGECIO
|HUINCA RENANCO
|9º
|48
|MAYRA TABLADA
|VILLA VALERIA
|10º
|45
|Saran Celeste
|Gral Pico
|11º
|45
|WEILENMANN FABIANA
|CANALS
|12º
|45
|BELEN SAVORGNANO
|HOLMBERG
|13º
|45
|MARIA CEBALLOS
|GENERAL LEVALLE
|14º
|45
|NATALIA LOPEZ
|LABOULAYE
|15º
|39
|Felix Gimena
|Gral Pico
|16º
|39
|FLORENCIA NOGUERA
|SAMPACHO
|17º
|39
|MARIA ELENA OVIEDO
|SAN GREGORIO
|18º
|34
|MIRTA ROSA
|VILLA MERCEDES
|19º
|30
|URES YAMILA
|CANALS
|20º
|30
|PAOLA CARRANZA
|MELO
|21º
|30
|MARIA CARLA PEROTTI
|GENERAL LEVALLE
|22º
|25
|Galan Maria Ana
|Mackenna
|23º
|25
|ARIAS MARTA
|ADELIA MARIA
|24º
|25
|IRUPEFARRAGUT
|ALEJO LEDESMA
|25º
|24
|NAHIR AZAR
|JOVITA
|26º
|23
|MARIAROSSATTO
|GENERAL LEVALLE
|27º
|22
|Molina Carina
|JOVITA
|28º
|22
|Ferreira Patricia
|Mackenna
|29º
|20
|Lorenzoni Guillermina
|Mackenna
|30º
|19
|Wendel Maria
|Mackenna
|31º
|18
|Irusta Ivanna
|Mackenna
|32º
|11
|CAROLINA BENITEZ
|VILLA ROSSI
|33º
|PROMO A
|Posición
|Nombre
|Localidad
|Posición
|309
|DIEGO REQUELME
|BULNES
|1º
|293
|SEBASTIAN BIANCHI
|JOVITA
|2º
|208
|YAGO ROMERO
|RANCUL
|3º
|114
|Suarez Claudio
|Parera
|4º
|109
|AGUSTIN OJEDA
|MACKENNA
|5º
|68
|BAEZ LEONARDO
|GRAL VILLEGAS
|6º
|68
|OCTAVIO CENA
|LABOULAYE
|7º
|58
|FALCON NAUEL
|RUFINO
|8º
|54
|FACUNDO FERNANDEZ
|LABOULAYE
|9º
|51
|NICOLAS ANIDO
|VENADO TUERTO
|10º
|45
|Blanco Carlos
|Parera
|11º
|45
|FEDERICO ARCHIPRETE
|VENADO TUERTO
|12º
|45
|SERGIO GELTGENLICHTER
|VILLEGAS
|13º
|40
|GIANFRANCO RAINIERI
|LABOULAYE
|14º
|39
|Santander Santiago
|RANCUL
|15º
|39
|NICOLAS REBORA
|VENADO TUERTO
|16º
|38
|VIDAL MAURO
|AMERICA
|17º
|39
|RENZO CALVI
|JOVITA
|18º
|36
|Fernandez Jose
|JOVITA
|19º
|34
|Castañino Luciano
|RANCUL
|20º
|30
|GUILLERMO VAGGIONE
|CORONEL MOLDES
|21º
|30
|CONRADO ROMERO
|RANCUL
|22º
|27
|Peri Fernando
|Realico
|23º
|25
|Berretta Ricardo
|MACKENNA
|24º
|25
|MARIO HEREDIA
|RIO CUARTO
|25º
|25
|SEBASTIAN CAMPANA
|UCACHA
|26º
|24
|Mendoza Jose
|Huinca Renanco
|27º
|24
|Opoliotti German
|Parera
|28º
|23
|Agüero Luis
|CORONEL MOLDES
|29º
|23
|EMANUEL GALLARDO
|RIO CUARTO
|30º
|22
|Miguella Federico
|MACKENNA
|31º
|22
|ROBERTO DE MARCHI
|BUNGE
|32º
|21
|Zandorin Italo
|Holberg
|33º
|20
|Barbero Emanuel
|RIO CUARTO
|34º
|19
|Arrieta Claudio
|Adelia Maria
|35º
|17
|Zandorin Italo
|Holberg
|36º
|16
|Diaz Matias
|MACKENNA
|37º
|15
|Balmaceda Guillermo
|MACKENNA
|38º
|14
|Nieto Leonardo
|MACKENNA
|39º
|12
|Perez Sacha
|Cordoba
|40º
|PROMO B
|Posición
|Nombre
|Localidad
|Posición
|428
|WALTER TELLO
|LABOULAYE
|1º
|298
|MARCOS JUNQUERA
|JOVITA
|2º
|296
|VICTOR ORTIZ
|JOVITA
|3º
|232
|FABRICIO AMIN
|CORONEL MOLDES
|4º
|208
|ADRIAN PEIRANO
|LABOULAYE
|5º
|171
|CARLOS WENDEL
|CORONEL MOLDES
|6º
|142
|ADRIAN GONZALEZ
|CORONEL MOLDES
|7º
|138
|ROMAN BIRENI
|JOVITA
|8º
|125
|SELSO GIULITI
|SERRANO
|9º
|124
|EDUARDO RETTEMBACHER
|M. DE LOS GAUCHOS
|10º
|121
|CRISTIAN QUAGLIA
|LABOULAYE
|11º
|114
|LUCAS AMAYA
|LABOULAYE
|12º
|85
|MARTIN FERRARAZZO
|LABOULAYE
|13º
|58
|LEDESMA ADRIAN
|CANALS
|14º
|50
|FALCHETO CARLOS
|RUFINO
|15º
|50
|ALBERTO ALVAREZ
|SERRANO
|16º
|49
|ARIEL CARLE
|UCACHA
|17º
|43
|JOSE MATANA
|ADELIA MARIA
|18º
|34
|CARLOS ROZADA
|VENADO TUERTO
|19º
|34
|ADRIAN LUCERO
|LABOULAYE
|20º
|30
|Junquera Marcelo
|Jovita
|21º
|28
|LAMON MARTIN
|PEDRO LURO
|22º
|27
|FLAVIO COMUGNARO
|UCACHA
|23º
|25
|Fernandez Jorge
|Holberg
|24º
|25
|OSCAR BLANCO
|PARERA
|25º
|24
|Morales Fabian
|Rancul
|26º
|24
|Iturria Rafael
|MACKENNA
|27º
|24
|FERNANDO MOREIRA
|SAN GREGORIO
|28º
|21
|MIRANDA MARCELO
|ADELIA MARIA
|29º
|21
|GUSTAVO ACOSTA
|VENADO TUERTO
|30º
|20
|ORCAR BARREDA
|HUINCA RENANCO
|31º
|20
|SERGIO BUSTOS
|ACHIRAS
|32º
|19
|ESPINOSA NESTOR
|ADELIA MARIA
|33º
|19
|SANTIAGO FALCON
|RUFINO
|34º
|18
|ROMAN SIMONSINI
|UCACHA
|35º
|16
|SEBASTIAN MARCHESSI
|MACKENNA
|36º
|12
|PERTIERRA AGUSTIN
|JOVITA
|37º
|10
|Ressia Marcelo
|CORONEL MOLDES
|38º
|PRINCIPIANTES / DEBUTANTES
|Posición
|Nombre
|Localidad
|Posición
|348
|FERNANDO RIBERI
|JOVITA
|1º
|342
|ALAN PALACIOS
|CHARRAS
|2º
|288
|GUSTAVO NIEVAS
|LABOULAYE
|3º
|254
|JULIO BECERRA
|BULNES
|4º
|243
|CRISTIAN MOLINA
|GENERAL LEVALLE
|5º
|182
|MARTIN ANDINO
|LABOULAYE
|6º
|179
|DIEGO ZAMORA
|CHARRAS
|7º
|167
|MARCOS BOZCHIAZZO
|LABOULAYE
|8º
|138
|HORACIO SAHARREA
|JOVITA
|9º
|120
|ALEXANDER VARGAS
|LABOULAYE
|10º
|113
|ALEJANDRO DESSIMOZ
|GENERAL LEVALLE
|11º
|102
|HUGO COLLI
|SERRANO
|12º
|97
|JUAN CALLE
|LABOULAYE
|13º
|90
|VICTOR VALLADARES
|GENERAL LEVALLE
|14º
|87
|CORIA JULIAN
|LABOULAYE
|15º
|84
|MATEOOLGUIN
|MACKENNA
|16º
|82
|REINALDO VARGAS
|LABOULAYE
|17º
|68
|DAVID POLANCO
|LABOULAYE
|18º
|58
|JOSEMINELLA
|LABOULAYE
|19º
|57
|Carletti Ricardo
|LABOULAYE
|20º
|50
|SALVAY NICOLAS
|LABOULAYE
|21º
|50
|LUCAS ABELLO
|LABOULAYE
|22º
|50
|Mercado Carlos
|Alta Italia
|23º
|47
|JOSE JESUS COTINI
|LABOULAYE
|24º
|45
|Gonzalez Facundo
|Justo Daract
|25º
|28
|Perez Sasha
|Cordoba
|26º
|27
|Diaz Diego
|Justo Daract
|27º
|26
|BORTOLUSSI AGUSTIN
|LABOULAYE
|28º
|25
|JUAN CEBALLOS
|ACHIRAS
|29º
|24
|BUSTO RICARDO
|LA CARLOTA
|30º
|24
|Galan Tulio
|Villa Mercedes
|31º
|24
|FELIX TOMASELLI
|GENERAL VILLEGAS
|32º
|24
|Casado Tomas
|Realico
|33º
|24
|Salgado Cristian
|Villa Rossi
|34º
|23
|EMILIANO SUAREZ
|GENERAL VILLEGAS
|35º
|23
|VALLEJOS DANIEL
|VILLA ROSSI
|36º
|22
|ANGEL NICOLAS
|BULNES
|37º
|21
|Vargas Nestor
|MACKENNA
|38º
|21
|RUBEN CARENA
|ALEJO LEDESMA
|39º
|21
|Codo David
|LABOULAYE
|40º
|20
|JUAN BETANO
|GENERAL VILLEGAS
|41º
|20
|MAURICIO CANE
|LABOULAYE
|42º
|19
|MARIA GALAN
|MACKENNA
|43º
|17
|RAMON FERREYRA
|ALEJO LEDESMA
|44º
|16
|OTHATEGUY MARIO
|LABOULAYE
|45º
|16
|DEMICHELIS FRANCO
|ADELIA MARIA
|46º
|16
|HORACIO BECERRA
|LABOULAYE
|47º
|16
|CLAUDIO WETH
|LABOULAYE
|48º
|15
|Arguello Guillermo
|MACKENNA
|49º
|15
|PEREYRA JEREMIAS
|M. DE LOS GAUCHOS
|50º
|15
|OSCAR CACERES
|LABOULAYE
|51º
|14
|Olguin Lucio
|MACKENNA
|52º
|14
|SAEZ SOFIA
|ADELIA MARIA
|53º
|14
|JESUS RODRIGUEZ
|GENERAL VILLEGAS
|54º
|13
|Ganchegui Jose Luis
|Jovita
|55º
|13
|LOPEZ JUAN IGNACIO
|ADELIA MARIA
|56º
|13
|Espocito Ignacio
|MACKENNA
|57º
|13
|ALVARO VARGAS
|LABOULAYE
|58º
|12
|URQUIZA MARIEL
|CORONEL MOLDES
|59º
|12
|LAMON DIEGO
|LABOULAYE
|60º
|12
|RETEMBACHER THOMAS
|M. DE LOS GAUCHOS
|61º
|11
|Abba Maximiliano
|JOVITA
|62º
|11
|Robledo Jorge
|Jovita
|63º
|11
|LOPEZ GASTON
|ADELIA MARIA
|64º
|11
|BARROSO JUAN
|LABOULAYE
|65º
|11
|CABALLO PAOLA
|ADELIA MARIA
|66º
|11
|LUNETA VICENTE
|ADELIA MARIA
|67º
|11
|PAPEZ MELINA
|ADELIA MARIA
|68º
|11
|BARROSO JUAN MARCELO
|ADELIA MARIA
|69º
|11
|GALLARDO JOSE
|VICUÑA MACKENNA
|70º
|11
|SANDRONI CARLOS
|VICUÑA MACKENNA
|71º
|11
|CUERVO RAFAEL
|VICUÑA MACKENNA
|72º
|11
|BOLLIATI FABIAN
|VICUÑA MACKENNA
|73º
|11
|ECHECONANEA JUAN MARIA
|VICUÑA MACKENNA
|74º
|11
|GARCIA RUBEN DARIO
|VICUÑA MACKENNA
|75º
|11
|PÉREZ JOSÉ
|VICUÑA MACKENNA
|76º
|11
|MARTINA NICOLAS
|VICUÑA MACKENNA
|77º
|11
|ORTIZ ROLANDO
|VICUÑA MACKENNA
|78º
|11
|MANA ANGEL
|VICUÑA MACKENNA
|79º
|11
|ELLENA MARCELO
|VICUÑA MACKENNA
|80º
|11
|MARCHESSI MARTIN
|DEAN FUNES
|81º
Rural Bike
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