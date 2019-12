Final Torneo 2019 de Liga Reg. de Futbol de Laboulaye de 1º division

Estudiantes 0, Dep y Cultural Serrano 1 Franco Sanchez.

Súper Copa

El 1º de diciembre se jugará la 6º Edición de la Súper Copa de la Liga Regional de Fútbol de Laboulaye, el Social y Deportivo Melo vs. Deportivo y Cultural Serrano en Estudiantes de General Levalle a las 20:15 hs

1º Edición (2014) en cancha Deportivo y Cultural Serrano

Campeón: A. Estudiantes – Sub Campeón: C. Social y Dep. Melo

2º Edición (2015) en cancha de San Martín

Campeón: C. Deportivo y Cultural Serrano – Sub Campeón: A. Estudiantes

3º Edición (2016) en cancha de Jorge Newbery

Campeón: A. Estudiantes – Sub Campeón: Deportivo y Cultural Serrano

4º Edición (2017) Cancha de Central Córdoba

Campeón: A. Estudiantes – Sub Campeón: C. Sportivo Norte

5º Edición (2018)

Estudiantes se adjudicó la Súper Copa, gano el Torneo Apertura y el Clausura.