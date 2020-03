Campeonato Provincial de Futbol organizado por federación Cordobesa de Futbol

Sexta fecha 01-03-2020

Zona A

D. y C. SERRANO 4 – 0 LA LONJA (VR)

SAN MARTÍN (VICUÑA MACKENNA) 1 – 0 MOTO KART (J)

Zona B

TORO CLUB (CORONEL MOLDES) 1 – 2 C. S . y D. MELO (MELO)

CULTURAL DEL CAMPILLO 4 – 0 VILLA PLOMO (SERRANO)

Zona C

MUNICIPAL (ADELIA MARÍA) 2 – 0 ATLÉTICO ADELIA MARÍA

SP. NORTE (LABOULAYE) 0 – 3 CENTRAL CÓRDOBA (LABOULAYE)

Zona D

SPORTING CLUB (LABOULAYE) 0 – 2 OLIMPO (LABORDE)

INDEPENDIENTE (PUEBLO ITALIANO) 4 – 1 SARMIENTO (PUEBLO ITALIANO)

Zona E

A.D.E.A. (EL ARAÑADO) 0 – 0 DEFENSORES (SA LITÍN)

Zona F

GUIDO SPANO (MARULL) 1 – 2 ALMAFUERTE (LAS VARILLAS)

Interzonal EF

C.A. CALCHÍN (CALCHÍN) 2 – 2 A.D.YC. COLAZO (COLAZO)

Zona G

PEÑAROL (VCB) 2 – 2 CRECER (MONTE CRISTO)

Zona H

LEONES (SALDÁN) 6 – 0 SAN CAYETANO (RC)

Interzonal GH

SP. SAN MARTÍN (CC) 1 – 0 JUVENTUD AGRARIA (CC)

Posiciones finales

Zona A

1º San Martín (Vicuña Mackenna) 13 (3)

2º D. y C. Serrano 12 (5)

3º Moto Kart (J) 10 (2)

4º La Lonja (VR) 0 (-10)

Zona B

1º Toro Club (Coronel Moldes) 11 (8)

2º Cultural Del Campillo 10 (5)

3º C. S. y D. Melo (Melo) 8 (-2)

4º Villa Plomo (Serrano) 2 (-11)

Zona C

1º Municipal (Adelia María) 11 (3)

2º Central Córdoba (Laboulaye) 9 (3)

3º Sp. Norte (Laboulaye) 6 (-3)

4º Atlético Adelia María 5 (-3)

Zona D

1º Olimpo (Laborde) 16 (17)

2º Independiente (Pueblo Italiano) 11 (3)

3º Sporting Club (Laboulaye) 5 (-3)

4º Sarmiento (Pueblo Italiano) 1 (-17)

Zona E

1º A.D.E.A. (El Arañado) 13 (7)

2º Defensores (SA Litín) 5 (-1)

3º A. D. y C. Colazo (Colazo) 5 (-9)

Zona F

1º Almafuerte (Las Varillas) 13 (5)

2º C.A. Calchín (Calchín) 13 (5)

3º Guido Spano (Marull) 1 (-7)

Zona G

1º Peñarol (VCB) 16 (11)

2º Crecer (Monte Cristo) 7 (2)

3º Juventud Agraria (CC) 3 (-10)

Zona H

1º Sp. San Martín (CC) 13 (7)

2º San Cayetano (RC) 7 (-8)

3º Leones (Saldán) 6 (-2)

Octavos de Final

Olimpo (Laborde) Vs. Defensores (San Antonio Litín)

Peñarol (VCB) Vs. San Cayetano (Río Ceballos)

A.D.E.A. (El Arañado) Vs. Crecer (Monte Cristo)

Sp. San Martín (CC) Vs. Central Córdoba (Laboulaye)

Almafuerte (Las Varillas) Vs. Cultural Del Campillo

San Martín (Vicuña Mackenna) Vs. Independiente (Pueblo Italiano)

Toro Club (CM) Vs. D. y C. Serrano

Municipal (Adelia María) Vs. C.A. Calchín (Calchín)